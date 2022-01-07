Пострадавшего в горах Бурятии туриста вертолётом эвакуировали в Иркутск

видео предоставлено пресс-службой республиканского агентства ГО и ЧС





Сегодня утром из Иркутска в район эвакуации прибыл Ми-8 МЧС России с двумя врачами территориального центра медицины катастроф и пятью спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. Пострадавшего и тело погибшего были эвакуированы бортом Ми-8, третий участник группы возвращается вместе со спасателями пешком, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 36 человека и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.