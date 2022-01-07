Пострадавшего в горах Бурятии туриста вертолётом эвакуировали в Иркутск

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 января спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно со Слюдянским ПСП Байкальским поисково-спасательным отрядом МЧС России привлекли к поисково-спасательным работам в горы Тункинского района на пик «Дружба», где трое не зарегистрированных туристов попали под сход снежной массы.
В результате схода один человек пострадал, а один погиб.
Ночью 7 января спасатели Бурятский республиканской ПСС прибыли к месту, где находились пострадавшие туристы, для оказания медицинской помощи была организована аудио связь с врачом БРПСС. В связи с тяжёлым состоянием пострадавшего и длительностью спуска было решено эвакуировать авиацией. В 300 метрах ниже от места, где находились пострадавшие обнаружено снежное поле, подходящее для посадки вертолёта. Спасатели БРПСС транспортировали пострадавшего и тело погибшего к месту посадки вертолёта.
Ночью 7 января спасатели Бурятский республиканской ПСС прибыли к месту, где находились пострадавшие туристы, для оказания медицинской помощи была организована аудио связь с врачом БРПСС. В связи с тяжёлым состоянием пострадавшего и длительностью спуска было решено эвакуировать авиацией. В 300 метрах ниже от места, где находились пострадавшие обнаружено снежное поле, подходящее для посадки вертолёта. Спасатели БРПСС транспортировали пострадавшего и тело погибшего к месту посадки вертолёта.
видео предоставлено пресс-службой республиканского агентства ГО и ЧС
Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 36 человека и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.