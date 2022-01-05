В Бурятии в ДТП погибли два человека

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обстоятельства смертельной автоаварии выясняются



По предварительным данным, сегодня около 13 часов в Кабанском районе Бурятии в 20 км. от города Бабушкин произошло ДТП. Здесь столкнулись два транспортных средств.



В результате ДТП погибли два человека. На месте работают сотрудники полиции.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

