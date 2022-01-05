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В Бурятии в ДТП погибли два человека

В Бурятии в ДТП погибли два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обстоятельства смертельной автоаварии выясняются

По предварительным данным, сегодня около 13 часов в Кабанском районе Бурятии в 20 км. от города Бабушкин произошло ДТП. Здесь столкнулись два транспортных средств.

В результате ДТП погибли два человека. На месте работают сотрудники полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
ДТП.смерть

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