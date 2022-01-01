В Бурятии спасатели искали потерявшегося мужчину

Происшествия, Фото: пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС

Молодой человек был найден в удовлетворительном состоянии



Вчера вечером, 31 декабря, от диспетчера «Системы-112» в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в посёлке Селендума Селенгинского района Бурятии потерялся человек.



По имеющейся информации, вечером молодой человек ушёл из дома в посёлке Селендума в населённый пункт Ташир и потерялся. За помощью на номер «112» обратилась подруга мужчины.



На место выехали спасатели БРПСС в составе трёх человек. Также к поисковым работам были привлечены сотрудники полиции. Во время поиска молодой человек находился на телефонной связи со спасателями.



В ходе поисковых работ мужчина был обнаружен полицейскими в районе посёлка Темник в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

