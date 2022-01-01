Молодой человек был найден в удовлетворительном состоянии
Вчера вечером, 31 декабря, от диспетчера «Системы-112» в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в посёлке Селендума Селенгинского района Бурятии потерялся человек.
По имеющейся информации, вечером молодой человек ушёл из дома в посёлке Селендума в населённый пункт Ташир и потерялся. За помощью на номер «112» обратилась подруга мужчины.
На место выехали спасатели БРПСС в составе трёх человек. Также к поисковым работам были привлечены сотрудники полиции. Во время поиска молодой человек находился на телефонной связи со спасателями.
В ходе поисковых работ мужчина был обнаружен полицейскими в районе посёлка Темник в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В Бурятии спасатели искали потерявшегося мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 01.01.2022
Молодой человек был найден в удовлетворительном состоянии
Происшествия, 01.01.2022
В столице Бурятии произошло много отключений электроэнергии из-за превышения нагрузок потребителями
В беду попала жительница села Сотниково
Причиной пожара мог стать поджог
В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемую в мошенничестве
Трамваи простаивали более получаса
Подозреваемый в разбойном нападении был арестован
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры
Также мужчину на три года лишили водительских прав
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе
Дверь в квартиру пришлось вскрывать
За содействие в раскрытии резонансного преступления поощрили полицейских и бдительную женщину
На месте работали взрывотехники