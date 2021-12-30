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Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ

Иностранец вымогал интимные фото у 11-летней девочки из Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Для выхода в интернет педофил использовал сим-карту, купленную в переходе

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего иностранного гражданина из ближнего зарубежья, обвиняемого в действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По данным следствия, молодой человек чуть больше года назад приехал в нашу страну, жил и работал в Москве. В январе 2021 года он при помощи своего смартфона в соцсети вступил в переписку с 11-летней девочкой из Улан-Удэ. Он стал присылать девочке фото и видеоматериалы эротического содержания, а также сообщения на сексуальные темы циничного характера.

Спустя некоторое время педофил, угрожая, начал требовать от ребёнка её интимных фотографий. Девочка рассказала о переписке родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

Розыск подозреваемого осложнялся тем, что для выхода в интернет он использовал корпоративную сим-карту, которую купил в подземном переходе, с изменяющимися IP-адресами.

- Затем активность сим-карты прекратилась, как позже будет установлено, в этот период молодой человек выезжал на родину. Позднее в ходе комплекса следственных и оперативно-технических мероприятий всё же удалось установить личность и местонахождение злоумышленника, после чего произвести его задержание. В ходе обыска у него изъят телефон; в нём обнаружена привязка к странице, с которой велась переписка с потерпевшей, а также другие материалы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ходе проведенного допроса молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР По Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
сексуальное насилие

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