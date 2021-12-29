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В салоне «виляющей» по дороге машине в Бурятии нашли наркотики

В салоне «виляющей» по дороге машине в Бурятии нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Автомобиль заблокировали и остановили росгвардейцы и полицейские

В Мухоршибирском районе Бурятии росгвардейцы и полицейские проводили совместный рейд. На дороге вблизи села Новый Заган сотрудники обратили внимание на автомобиль с государственными номерами соседнего региона. Водитель автомобиля совершал опасные маневры на дороге. Из-за того, что он вилял, создавалась угроза другим участникам движения.

- Совместными усилиями правоохранителей данный автомобиль был заблокирован и остановлен. В ходе проверки было установлено, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне были обнаружены мешок и пакет, наполовину заполненные травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Двое задержанных, мужчины в возрасте 28 и 32 лет, сознались, что собрали коноплю в поле. Задержанные жители Забайкальского края были доставлены в отдел полиции.

- По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом марихуаной, весом более 1,7 килограммов, - уточнили в Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 декабря недалеко от села Бичура устроили погоню за автомобилем, водитель которого не подчинился требованиям об остановке. Во время преследования пассажир выбрасывал на ходу марихуану.


наркотики Росгвардия

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