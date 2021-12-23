В Бурятии из машины выбрасывали марихуану во время погони

В ходе преследования автоинспекторы заметили, что дверь иномарки открылась. А пассажир стал выбрасывать на дорогу травянистую массу. Проведенная впоследствии экспертиза показала – это около трёх килограммов марихуаны.





<br />

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в крупном размере.







Днём 17 декабря на автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта недалеко от села Бичура в Бурятии сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, ехавший с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.Спустя несколько километров полицейские вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии остановили автомобиль. В салоне находились 30-летний водитель и двое пассажиров.От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем на него составлен административный протокол. Также он привлечён к административной ответственности за ряд нарушений ПДД.- Выяснилось, что трое жителей Забайкальского края приехали в Бурятию по личным делам. На обратной дороге решили остановиться, чтобы передохнуть и продолжить путь. Когда водитель и один из пассажиров уснули, 33-летний мужчина решил прогуляться и обнаружил недалеко от дороги дикую коноплю. Молодой человек вернулся к автомобилю, взял из салона мешок и собрал её, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.От освидетельствования на предмет употребления наркотических средств пассажиры отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы.