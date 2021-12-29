Бастрыкин назвал Бурятию в числе лидеров по подростковой преступности

В список попал и Забайкальский край



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Бурятию в числе регионов-лидеров по подростковой преступности. Об этом сообщил в интервью «Российской газете».



- Если анализировать данные по количеству лиц на 100 тысяч населения, в отношении которых дела были направлены в суды, то наиболее криминальными регионами сегодня являются Республики Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Курганская, Магаданская, Новгородская, Сахалинская области, - цитирует «Российская газета» Бастрыкина.



В целом по стране с 2013 года наблюдался спад числа уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Однако в 2020 году, когда следователи расследовали 8804 уголовных дела, отметился небольшой рост по сравнению с 2019 годом. За 11 месяцев этого года в России направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершённых несовершеннолетними.



Бастрыкин отметил, что практически половина этих преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в совершение преступлений взрослыми.



- В структуре подростковой преступности подавляющее большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 56,8 процента. 11,9 процента преступлений, связанных с наркотиками, 9,2 процента - это угоны автотранспорта, 3,5 процента - изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6 процента - убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Чтобы понимать масштаб проблемы, сюда надо добавить ещё и такие случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема, - сообщил Александр Бастрыкин.

