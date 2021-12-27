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Житель Бурятии нападал на стариков

Житель Бурятии нападал на стариков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый не раз сидел в местах лишения свободы

32-летний житель села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии подозревается в совершении преступлений против граждан преклонного возраста. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина в начале января побил пожилого сельчанина. К дедушке, который является опекуном его сестры, он пришёл попросить денег взаймы. Однако получил отказ.

- Схватив металлический предмет, подозреваемый нанёс четыре удара по телу хозяина жилища, причинив лёгкий вред здоровью. После скрылся, - сообщили в МВД по Бурятии.

Спустя несколько дней мужчина явился к другому пожилому местному жителю. С ним сначала распивал спиртное. А затем против его воли забрал из дома телевизор, чтобы сдать в скупку. Вместе с телевизором он похитил из шкафа на кухне паспорт владельца дома.

Подозреваемый задержан. Ранее он был неоднократно судим, в частности, за преступления имущественного порядка, против жизни и здоровья, порядка управления и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждены уголовные дела по статья «Грабёж», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Похищение документов». Телевизор и паспорт из скупки изъяты.

Задержанный заключен под стражу.

В адрес руководства точки скупки будет внесено представление в связи с тем, что работник принял вещь по чужому паспорту.
грабеж

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