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В Бурятии при пожаре погиб мужчина

В Бурятии при пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл вечером

Вечером 25 декабря произошло загорание жилого дома в селе Баргузин. На момент прибытия огнеборцев 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии строение горело изнутри, из него шёл дым.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 20 минут.

В доме работниками пожарной охраны было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В результате возгорания повреждены помещения жилого строения на площади 20 кв.м.

- Предположительно, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.  
пожар

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