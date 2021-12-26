В Бурятии при пожаре погиб мужчина

Пожар произошёл вечером
Вечером 25 декабря произошло загорание жилого дома в селе Баргузин. На момент прибытия огнеборцев 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии строение горело изнутри, из него шёл дым.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 20 минут.
В доме работниками пожарной охраны было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В результате возгорания повреждены помещения жилого строения на площади 20 кв.м.
- Предположительно, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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