Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало
В Улан-Удэ, где продолжается работа по устранению аварии на ТЭЦ-1, все потребители подключены к центральному теплоснабжению. Об этом сообщил республиканский оперштаб ликвидации последствий ЧС.
Количество многоквартирных домов, в настоящее время находящихся под ограничением горячего водоснабжения – 763. Частный сектор, «запитанный» от центрального теплоснабжения, попавших под ограничение горячего водоснабжения - 448 домов.
Социальных объектов без отопления нет.
Продолжается мониторинг температурного режима на социальных объектах, расположенных в зоне ограничения теплоснабжения.
В Советском районе это детская республиканская клиническая больница по ул. Модогоева, где температура внутри помещения 22-23 градуса.
В Железнодорожном районе это отделенческая больница по ул. Комсомольская, 1Б. Температура внутри здания 21 градус.
В городе продолжается работа районных оперативных штабов, определены аварийные бригады УК и ТСЖ – всего их 82.
Подготовлены пункты для временного размещения граждан на 14 объектах. Обращений от горожан на размещение не поступало.
По заявке улан-удэнцев выдано 230 нагревателей.
«Бурятэнерго» на постоянной основе производится замер нагрузок по девяти трансформаторным подстанциям (ТП), находящимся в зоне возможного перегруза. На данный момент перегруза по данным ТП нет.
- Производится замер нагрузок с периодичностью четыре часа по двум подстанциям (ПС) 110 и четырём ПС 35кВ, находящихся в зоне возможного роста нагрузки. На данный момент риска перегруза ПС нет. Всего для контроля нагрузок на ТП и ПС организовано 8восемь бригад, 16 человек.
В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды
Происшествия, Фото:
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