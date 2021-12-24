В Улан-Удэ более 700 многоквартирных домов остаются без горячей воды

Заявок от горожан на пункты временного размещения не поступало



В Улан-Удэ, где продолжается работа по устранению аварии на ТЭЦ-1, все потребители подключены к центральному теплоснабжению. Об этом сообщил республиканский оперштаб ликвидации последствий ЧС.



Количество многоквартирных домов, в настоящее время находящихся под ограничением горячего водоснабжения – 763. Частный сектор, «запитанный» от центрального теплоснабжения, попавших под ограничение горячего водоснабжения - 448 домов.



Социальных объектов без отопления нет.



Продолжается мониторинг температурного режима на социальных объектах, расположенных в зоне ограничения теплоснабжения.



В Советском районе это детская республиканская клиническая больница по ул. Модогоева, где температура внутри помещения 22-23 градуса.



В Железнодорожном районе это отделенческая больница по ул. Комсомольская, 1Б. Температура внутри здания 21 градус.



В городе продолжается работа районных оперативных штабов, определены аварийные бригады УК и ТСЖ – всего их 82.



Подготовлены пункты для временного размещения граждан на 14 объектах. Обращений от горожан на размещение не поступало.



По заявке улан-удэнцев выдано 230 нагревателей.



«Бурятэнерго» на постоянной основе производится замер нагрузок по девяти трансформаторным подстанциям (ТП), находящимся в зоне возможного перегруза. На данный момент перегруза по данным ТП нет.



- Производится замер нагрузок с периодичностью четыре часа по двум подстанциям (ПС) 110 и четырём ПС 35кВ, находящихся в зоне возможного роста нагрузки. На данный момент риска перегруза ПС нет. Всего для контроля нагрузок на ТП и ПС организовано 8восемь бригад, 16 человек.





