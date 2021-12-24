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В Улан-Удэ подключён дополнительный многоканальный телефон ЕДДС - 379-051

В Улан-Удэ подключён дополнительный многоканальный телефон ЕДДС - 379-051
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Горячая линия» открыта для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1

Всю информацию по отключению тепло- и водоснабжения, а также по работе социальной сферы вы можете получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы г. Улан-Удэ: 21-36-65, 21-29-72, 379-051.
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