В Улан-Удэ официантка украла телефон, а затем подкинула обратно

Девушка испугалась, узнав, что подано заявление в полицию



Днём 22 декабря в полицию Советского района с заявлением о краже обратилась 42-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что после обеда в кафе по невнимательности оставила сотовый телефон на столе.



Когда она обнаружила отсутствие сотового, то позвонила в кафе и попросила работников посмотреть, там ли гаджет. Работница кафе ответила, что телефона нет, и женщина обратилась в полицию.



Приехавшие полицейские обнаружили телефон возле стола, где обедала женщина.



Установлено, что забытый телефон украла 20-летняя официантка. Затем она вынула и выбросила сим-карту и карту памяти. После того, как девушка узнала, что хозяйка гаджета обратилась в полицию, она испугалась и подкинула его. Все действия воровки запечатлела камера видеонаблюдения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.

