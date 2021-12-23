Девушка испугалась, узнав, что подано заявление в полицию
Днём 22 декабря в полицию Советского района с заявлением о краже обратилась 42-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что после обеда в кафе по невнимательности оставила сотовый телефон на столе.
Когда она обнаружила отсутствие сотового, то позвонила в кафе и попросила работников посмотреть, там ли гаджет. Работница кафе ответила, что телефона нет, и женщина обратилась в полицию.
Приехавшие полицейские обнаружили телефон возле стола, где обедала женщина.
Установлено, что забытый телефон украла 20-летняя официантка. Затем она вынула и выбросила сим-карту и карту памяти. После того, как девушка узнала, что хозяйка гаджета обратилась в полицию, она испугалась и подкинула его. Все действия воровки запечатлела камера видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ официантка украла телефон, а затем подкинула обратно
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка испугалась, узнав, что подано заявление в полицию
Из-за аварии на ТЭЦ-1 оперштаб обратился к руководителям организаций
После ложных показаний мужчина впал в кому
Водительское удостоверение мужчина заказал в Интернете
По оценке следствия, ущерб превысил миллион рублей
Аферистка предоставила копию чужого паспорта
На дорогу высыпали почти три килограмма марихуаны
С отключением всех благ цивилизации столкнулись жители центра
Стало известно, сколько домов в Железнодорожном районе остались без горячей воды
В Октябрьском районе под отключение попали более 130 многоквартирных домов и 20 соцобъектов
Под отключение попадают около тысячи домов
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где произошла авария, работает оперштаб
Мужчина скончался от отёка мозга
Предыдущее сейсмособытие здесь было в конце прошлой недели