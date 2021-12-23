Улан-удэнец полгода разъезжал с фальшивыми правами

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водительское удостоверение мужчина заказал в Интернете



39-летний улан-удэнец попался с фальшивыми водительскими правами. На него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Автомобиль под управлением мужчины сотрудники ГИБДД остановили на улице Бабушкина днём 27 ноября. Водитель предъявил то самое поддельное водительское удостоверение.



Реальный документ, согласно базам информационных учётов ГИБДД, находился на хранении в подразделении по исполнению административного законодательства. Ведь ранее мужчина был лишён права управления транспортным средством из-за вождения в нетрезвом виде.



Хотя срок наказания истёк, и у автомобилиста была возможность сдать экзамен в подразделениях Госавтоинспекции, он выбрал другой путь. Мужчина в Интернете заказал фальшивое водительское удостоверение за 15 тысяч рублей и пользовался им на протяжении более полугода.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года; принудительных работ либо лишения свободы на тот же срок.



За 11 месяцев 2021 года сотрудники ГИБДД в Бурятии выявили свыше 20 фактов использования водительских удостоверений с признаками подделки. Возбуждено 14 уголовных дел по ст. 327 Уголовного кодекса.

