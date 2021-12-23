Мужчина скончался от отёка мозга
В октябре 67-летняя жительница села Быково Кабанского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено пяти лет лишения свободы условно.
В судебном заседании установлено, что после совместного распития спиртного на почве неприязненных отношений подсудимая ударила сожителя палкой по голове, причинив его здоровью тяжкий вред. В результате полученной травмы потерпевший скончался через несколько дней от отёка головного мозга.
Полагая, что назначенное наказание является чрезмерно мягким и не соответствует тяжести содеянного, прокурор обжаловал приговор.
- Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными и постановил направить осуждённую для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима сроком на 3 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии палкой убила сожителя
Происшествия, Фото:
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