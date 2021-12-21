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В Забайкалье двое мужчин расплачивались фальшивками

В Забайкалье двое мужчин расплачивались фальшивками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За билеты «Банка приколов» мужчины получали сдачу настоящими деньгами

В Хилокском районе Забайкальского края в полицию обратились владельцы трёх торговых точек. По вечерам неизвестные покупали алкоголь и продукты, расплачиваясь фальшивыми деньгами. Фальшивки были обнаружены только в конце рабочего дня при пересчёте выручки.

Полиции удалось установить личности мошенников. Ими оказались двое жителей Хилка, в возрасте 40 и 26 лет, ранее судимые.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где они дали признательные показания. Выяснилось, что накануне один из подозреваемых приобрёл купюры «Билет банка приколов». Вечером, распивая спиртные напитки с приятелем, предложил купить на них продукты и алкоголь.

В магазинах они приобретали товары на небольшую сумму и получали сдачу.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ. Сотрудниками полиции изъято пять купюр «Билет банка приколов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
мошенничество

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