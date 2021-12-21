В Забайкалье двое мужчин расплачивались фальшивками

За билеты «Банка приколов» мужчины получали сдачу настоящими деньгами



В Хилокском районе Забайкальского края в полицию обратились владельцы трёх торговых точек. По вечерам неизвестные покупали алкоголь и продукты, расплачиваясь фальшивыми деньгами. Фальшивки были обнаружены только в конце рабочего дня при пересчёте выручки.



Полиции удалось установить личности мошенников. Ими оказались двое жителей Хилка, в возрасте 40 и 26 лет, ранее судимые.



Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где они дали признательные показания. Выяснилось, что накануне один из подозреваемых приобрёл купюры «Билет банка приколов». Вечером, распивая спиртные напитки с приятелем, предложил купить на них продукты и алкоголь.



В магазинах они приобретали товары на небольшую сумму и получали сдачу.



- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ. Сотрудниками полиции изъято пять купюр «Билет банка приколов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

