В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком «Истаны»

Угонщиком оказался работник СТО



В Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о том, что вечером с территории СТО на улице Ботаническая неизвестный угнал микроавтобус Ssang Yong Istana.



Ориентировку на розыск угнанного микроавтобуса были переданы всем наружным нарядам правоохранительных органов. Был объявлен план «Перехват».



Вскоре в районе остановки общественного транспорта «Обелиск» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили зелёный микроавтобус, схожий по приметам с угнанным.



Водитель не отреагировал на требования росгвардейцев остановиться. Он пытался оторваться от них, при этом совершая резкие манёвры на проезжей части и создавая угрозу другим автомобилистам.



В ходе преследования экипаж группы задержания всё же заблокировал автомобиль и задержал водителя.



Задержанным оказался 23-летний ранее судимый горожанин. В полиции он сознался в содеянном. Выяснилось, что молодой человек, подрабатывая на станции технического обслуживания, воспользовался моментом и совершил угон.



Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.





По информации Росгвардии по Бурятии





