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В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком «Истаны»

В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком «Истаны»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Угонщиком оказался работник СТО

В Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о том, что вечером с территории СТО на улице Ботаническая неизвестный угнал микроавтобус Ssang Yong Istana.

Ориентировку на розыск угнанного микроавтобуса были переданы всем наружным нарядам правоохранительных органов. Был объявлен план «Перехват».

Вскоре в районе остановки общественного транспорта «Обелиск» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили зелёный микроавтобус, схожий по приметам с угнанным.

Водитель не отреагировал на требования росгвардейцев остановиться. Он пытался оторваться от них, при этом совершая резкие манёвры на проезжей части и создавая угрозу другим автомобилистам.

В ходе преследования экипаж группы задержания всё же заблокировал автомобиль и задержал водителя.

Задержанным оказался 23-летний ранее судимый горожанин. В полиции он сознался в содеянном. Выяснилось, что молодой человек, подрабатывая на станции технического обслуживания, воспользовался моментом и совершил угон.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.


По информации Росгвардии по Бурятии


Росгвардия угон

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