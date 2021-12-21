Угонщиком оказался работник СТО
В Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о том, что вечером с территории СТО на улице Ботаническая неизвестный угнал микроавтобус Ssang Yong Istana.
Ориентировку на розыск угнанного микроавтобуса были переданы всем наружным нарядам правоохранительных органов. Был объявлен план «Перехват».
Вскоре в районе остановки общественного транспорта «Обелиск» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили зелёный микроавтобус, схожий по приметам с угнанным.
Водитель не отреагировал на требования росгвардейцев остановиться. Он пытался оторваться от них, при этом совершая резкие манёвры на проезжей части и создавая угрозу другим автомобилистам.
В ходе преследования экипаж группы задержания всё же заблокировал автомобиль и задержал водителя.
Задержанным оказался 23-летний ранее судимый горожанин. В полиции он сознался в содеянном. Выяснилось, что молодой человек, подрабатывая на станции технического обслуживания, воспользовался моментом и совершил угон.
Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.
По информации Росгвардии по Бурятии
В Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком «Истаны»
Происшествия, Фото:
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