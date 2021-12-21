В Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

В аварии пострадала пассажирка



Накануне, 20 декабря, в Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП, в котором пострадала пассажирка. Всё произошло около 6 часов вечера на улице Ботаническая.



- 55-летний водитель автомобиля «Субару», будучи лишённым права управления транспортным средством, при выполнении маневра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Пежо» под управлением водителя 1993 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате 44-летняя пассажирка «Субару» с травмами была госпитализирована в БСМП.



Вчера на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 340 нарушений ПДД. В том числе задержаны 11 пьяных водителей, а ещё пять человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



За 11 месяцев в Бурятии зарегистрировано 190 дорожно-транспортных происшествий, совершённых по вине нетрезвых водителей - это более 20% от общего числа аварий с пострадавшими. В результате 41 человек погиб, 284 получили травмы различной степени тяжести.







