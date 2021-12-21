В аварии пострадала пассажирка
Накануне, 20 декабря, в Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП, в котором пострадала пассажирка. Всё произошло около 6 часов вечера на улице Ботаническая.
- 55-летний водитель автомобиля «Субару», будучи лишённым права управления транспортным средством, при выполнении маневра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Пежо» под управлением водителя 1993 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате 44-летняя пассажирка «Субару» с травмами была госпитализирована в БСМП.
Вчера на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 340 нарушений ПДД. В том числе задержаны 11 пьяных водителей, а ещё пять человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
За 11 месяцев в Бурятии зарегистрировано 190 дорожно-транспортных происшествий, совершённых по вине нетрезвых водителей - это более 20% от общего числа аварий с пострадавшими. В результате 41 человек погиб, 284 получили травмы различной степени тяжести.
В Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП
Происшествия, Фото:
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