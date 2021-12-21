 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП

В Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадала пассажирка

Накануне, 20 декабря, в Улан-Удэ лишённый прав водитель устроил ДТП, в котором пострадала пассажирка. Всё произошло около 6 часов вечера на улице Ботаническая.

- 55-летний водитель автомобиля «Субару», будучи лишённым права управления транспортным средством, при выполнении маневра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Пежо» под управлением водителя 1993 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате 44-летняя пассажирка «Субару» с травмами была госпитализирована в БСМП.

Вчера на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 340 нарушений ПДД. В том числе задержаны 11 пьяных водителей, а ещё пять человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

За 11 месяцев в Бурятии зарегистрировано 190 дорожно-транспортных происшествий, совершённых по вине нетрезвых водителей - это более 20% от общего числа аварий с пострадавшими. В результате 41 человек погиб, 284 получили травмы различной степени тяжести.



ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ следователи проверяют сауну, где дети получили ожоги
В Улан-Удэ следователи проверяют сауну, где дети получили ожоги
Происшествия, 21.12.2021
Пробы воды из бассейна отправят на химическое исследование
В Улан-Удэ дети получили ожоги глаз в сауне
В Улан-Удэ дети получили ожоги глаз в сауне
Происшествия, 20.12.2021
Детям пришлось вызывать скорую помощь после похода в сауну на день рождения
Жители Бурятии сдали более 30 единиц оружия
Жители Бурятии сдали более 30 единиц оружия
Происшествия, 20.12.2021
Также жители республики распрощались с несколькими сотнями боеприпасов  
Житель Бурятии нашёл в кустах снаряд
Житель Бурятии нашёл в кустах снаряд
Происшествия, 20.12.2021
На место срочно выехали взрывотехники ОМОН
В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях
В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях
Происшествия, 20.12.2021
Автомобиль первыми обнаружили росгвардейцы
В Улан-Удэ таксисты лишаются денег, получая заявки от «иностранцев»
В Улан-Удэ таксисты лишаются денег, получая заявки от «иностранцев»
Происшествия, 20.12.2021
Два таксиста стали жертвами мошенников за один день
В Улан-Удэ сбитый столб упал на машину
В Улан-Удэ сбитый столб упал на машину
Происшествия, 20.12.2021
В столице Бурятии сбили 43 опору наружного освещения
Жителя Бурятии осудили за десять омулей
Жителя Бурятии осудили за десять омулей
Происшествия, 20.12.2021
Мужчина ловил омуль, идущий на нерест
В выходные в Бурятии поймали более 40 пьяных водителей
В выходные в Бурятии поймали более 40 пьяных водителей
Происшествия, 20.12.2021
Восемь из них уже попадались на пьяной езде
Совершившего убийство читинца выдала собственная жадность
Совершившего убийство читинца выдала собственная жадность
Происшествия, 18.12.2021
В Иркутске раскрыли убийство шестилетней давности 
Бурятию вновь «тряхнуло»
Бурятию вновь «тряхнуло»
Происшествия, 18.12.2021
Эпицентр находился в отдалённом районе республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^