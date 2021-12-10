В Забайкалье водитель «Белаза» погиб, упав с 60-метровой высоты

Следователи осмотрели место происшествия, назначили производство судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Уже опросили руководство предприятия и других работников.





6 декабря в районе посёлка Давенда Могочинского района Забайкальского края с 60-метровый насыпи рухнул самосвал. В результате происшествия погиб водитель. По данному факту проводится доследственная проверка.- По имеющимся данным, в ночь на 6 декабря на территории отвала пород, используемого АО «Рудник Александровский», 63-летний водитель карьерного самосвала «Белаз» не справился с управлением, съехал с насыпи высотой около 60 метров. В результате автомобиль перевернулся, водитель от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.