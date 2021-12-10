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В Бурятии вальщика леса осудили за незаконную рубку

В Бурятии вальщика леса осудили за незаконную рубку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ущерб составил более 150 тысяч рублей

В январе житель Бурятии, работающий вальщиком леса, незаконно срубил пять не клеймённых сосен в Кяхтинском районе.

Ущерб оценили на сумму более 154 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся, сумму причинённого ущерба возместил.

Суд признал его виновным в незаконной рубке леса и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.


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