В Бурятии вальщика леса осудили за незаконную рубку

Ущерб составил более 150 тысяч рублей



В январе житель Бурятии, работающий вальщиком леса, незаконно срубил пять не клеймённых сосен в Кяхтинском районе.



Ущерб оценили на сумму более 154 тысяч рублей.



Мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся, сумму причинённого ущерба возместил.



Суд признал его виновным в незаконной рубке леса и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.





