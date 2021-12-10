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В Иркутске сбытчицу героина приговорили к девяти годам

В Иркутске сбытчицу героина приговорили к девяти годам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщине дали отсрочку из-за ребёнка

В Иркутске 44-летняя женщина осуждена к девяти годам лишения свободы за сбыт героина.

В феврале 2020 года женщина купила героин у продавца, личность которого правоохранительные органы не установили. Наркотики она отдала своему сожителю, чтобы он распространял их через закладки. Всего с марта по май 2020 года женщина передала своему подельнику пять расфасованных бумажных конвертов с героином.

Пару задержали транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский. У них изъяли два грамма героина.

- Суд назначил подсудимой девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки исполнения приговора до февраля 2023 года - до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Ранее приговором суда сожитель женщины был приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


наркотики героин

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