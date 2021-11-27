Женщина-пешеход погибла, переходя дорогу не по «зебре»
Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 26 ноября, в Улан-Удэ. На улице Волочаевская погибла сбитая 39-летняя женщина.
- По предварительным данным, около 19.40 часов водитель автомобиля Toyota Mark II, следуя по улице Волочаевская, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1982 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Одну из версий, что же произошло в тот роковой вечер, изложили аварийные комиссары в паблике «Аварком кузов-салон». По их информации, женщина, возможно, сама спровоцировала ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте на неосвещённом участке.
- Водитель автомобиля «ГАЗ-66» заметил пешехода и принял решение выехать на полосу встречного движения, чтобы не сбить её. За грузовиком ехал автомобиль, водитель которого не успел среагировать на пешехода и произошёл наезд на неё, - описали представители «Аварком кузов-салон».
Что же именно произошло на дороге, устанавливают сотрудники полиции.
До этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 25 ноября. В Баунтовском районе разбился 19-летний парень, севший за руль, несмотря на отсутствие водительских прав.
Ночью 15 ноября в селе Поселье Бичурского районе насмерть сбили мужчину. Ещё один смертельный наезд произошёл ночью 13 ноября на федеральной трассе в Кабанском районе.
В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
Происшествия, Фото:
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