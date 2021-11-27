 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Улан-Удэ насмерть сбили женщину

В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина-пешеход погибла, переходя дорогу не по «зебре»

Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 26 ноября, в Улан-Удэ. На улице Волочаевская погибла сбитая 39-летняя женщина.

- По предварительным данным, около 19.40 часов водитель автомобиля Toyota Mark II, следуя по улице Волочаевская, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1982 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Одну из версий, что же произошло в тот роковой вечер, изложили аварийные комиссары в паблике «Аварком кузов-салон». По их информации, женщина, возможно, сама спровоцировала ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте на неосвещённом участке.

- Водитель автомобиля «ГАЗ-66» заметил пешехода и принял решение выехать на полосу встречного движения, чтобы не сбить её. За грузовиком ехал автомобиль, водитель которого не успел среагировать на пешехода и произошёл наезд на неё, - описали представители «Аварком кузов-салон».

Что же именно произошло на дороге, устанавливают сотрудники полиции.

До этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 25 ноября. В Баунтовском районе разбился 19-летний парень, севший за руль, несмотря на отсутствие водительских прав.

Ночью 15 ноября в селе Поселье Бичурского районе насмерть сбили мужчину. Ещё один смертельный наезд произошёл ночью 13 ноября на федеральной трассе в Кабанском районе.



ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
Происшествия, 27.11.2021
Женщина-пешеход погибла, переходя дорогу не по «зебре»
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от сотрудников ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался удрать от сотрудников ДПС
Происшествия, 26.11.2021
Пьяного водителя поймали благодаря бдительным горожанам
В Бурятии учителя будут судить за убийство коллеги
В Бурятии учителя будут судить за убийство коллеги
Происшествия, 26.11.2021
Пьяные педагоги устроили драку с поножовщиной  
В Бурятии выявили нарушения в больнице, где умер пятилетний ребёнок
В Бурятии выявили нарушения в больнице, где умер пятилетний ребёнок
Происшествия, 26.11.2021
Материалы проверки ушли в прокуратуру и в Следственный комитет  
Жительница Иркутской области потеряла 700 тысяч на надежде на лёгкую прибыль
Жительница Иркутской области потеряла 700 тысяч на надежде на лёгкую прибыль
Происшествия, 26.11.2021
Пенсионерка верила, что зарабатывает на «инвестировании»
Улан-удэнец организовал в арендованном доме нарколабораторию
Улан-удэнец организовал в арендованном доме нарколабораторию
Происшествия, 26.11.2021
Наркосбытчик изготавливал «синтетику» для распространения через закладки. ВИДЕО
Братчанка перевела деньги «майору ФСБ»
Братчанка перевела деньги «майору ФСБ»
Происшествия, 26.11.2021
Всего женщине позвонили с 20-ти разных номеров
В Бурятии подожгли гараж
В Бурятии подожгли гараж
Происшествия, 26.11.2021
Пожарные успели потушить пламя
В Бурятии установили личность найденной мёртвой женщины
В Бурятии установили личность найденной мёртвой женщины
Происшествия, 26.11.2021
Труп нашли в пригороде Улан-Удэ ещё в августе
Житель Бурятии сдал полиции соседа, прятавшего наркотики
Житель Бурятии сдал полиции соседа, прятавшего наркотики
Происшествия, 26.11.2021
Любителем марихуаны оказался 60-летний мужчина
В Улан-Удэ водитель «Камри» сбила пенсионерку
В Улан-Удэ водитель «Камри» сбила пенсионерку
Происшествия, 26.11.2021
Пожилую женщину госпитализировали
В Улан-Удэ водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Улан-Удэ водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Происшествия, 26.11.2021
Дорожные полицейские ищут виновника автоаварии 
Братчанин ограбил женщину на станции Гидростроитель
Братчанин ограбил женщину на станции Гидростроитель
Происшествия, 26.11.2021
Мужчина вырвал из рук женщины сумку в термосом 
Улан-удэнец решил убить семью, чтобы жить в квартире одному
Улан-удэнец решил убить семью, чтобы жить в квартире одному
Происшествия, 25.11.2021
Мужчина, который с детства был тихоней, а всё время проводил за компьютером, устроил зверскую расправу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^