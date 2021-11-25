Ребёнка госпитализировали в детскую больницу
Накануне, 24 ноября, в Улан-Удэ в ДТП пострадал девятилетний ребёнок.
Автоавария случилась около шести часов часов вечера. 30-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» в районе дома № 33 по улице Комсомольская вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на ребёнка.
В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 ноября на улице Комарова грузовик сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Ребёнка увезли в больницу, где после осмотра отпустили домой.
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попал мальчик
Происшествия, Фото:
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