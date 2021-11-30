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В Бурятии водитель «Жигулей» сбил восьмилетнюю девочку

В Бурятии водитель «Жигулей» сбил восьмилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девочка получила различные травмы

Утром 29 ноября в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП.

69-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», следуя по улице Полевая села Новоильинск совершил наезд на 8-летнего ребёнка.

В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 ноября, в Улан-Удэ в ДТП пострадал девятилетний ребёнок. Мальчик попал под колёса автомобиля «Тойота Авенсис». Пострадавшего госпитализировали в ДРКБ.

ДТП

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