В Бурятии водитель «Жигулей» сбил восьмилетнюю девочку

Девочка получила различные травмы
Утром 29 ноября в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП.
69-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», следуя по улице Полевая села Новоильинск совершил наезд на 8-летнего ребёнка.
В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 ноября, в Улан-Удэ в ДТП пострадал девятилетний ребёнок. Мальчик попал под колёса автомобиля «Тойота Авенсис». Пострадавшего госпитализировали в ДРКБ.
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Происшествия, Фото:
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