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В Бурятии насмерть сбили пешехода

В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина шёл по проезжей части

Накануне, 28 ноября, в 18-30 часов в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

На 602 км. автодороги «Иркутск – Чита» в районе с. Никольск 39-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» совершил наезд на 56-летнего мужчину, который следовал по проезжей части во встречном направлении.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП погибла пассажирка перевернувшейся «Тойоты». Второй пассажир иномарки с травмами доставлен в больницу. 
ДТП.смерть

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