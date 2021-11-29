Мужчина шёл по проезжей части
Накануне, 28 ноября, в 18-30 часов в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
На 602 км. автодороги «Иркутск – Чита» в районе с. Никольск 39-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» совершил наезд на 56-летнего мужчину, который следовал по проезжей части во встречном направлении.
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП погибла пассажирка перевернувшейся «Тойоты». Второй пассажир иномарки с травмами доставлен в больницу.
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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