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В Бурятии выявили нарушения в больнице, где умер пятилетний ребёнок

В Бурятии выявили нарушения в больнице, где умер пятилетний ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Материалы проверки ушли в прокуратуру и в Следственный комитет

Территориальный орган Росздравнадзора по Бурятии провёл проверку в Петропавловской центральной районной больнице, что находится в Джидинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в больнице умер пятилетний мальчик. По одной из версий, трагедия произошла из-за того, что вовремя не был установлен диагноз.

- По итогам проверки в Петропавловской больнице были выявлены нарушения. Медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также составлен протокол об административном правонарушении, и материалы проверки были направлены в суд, - сообщил Территориальный орган Росздравнадзора по Бурятии.

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру Бурятии, прокуратуру Джидинского района и в следственное управление Следственного комитета России по Бурятии. Возможно, подробности станут известны позже.
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