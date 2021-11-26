Материалы проверки ушли в прокуратуру и в Следственный комитет
Территориальный орган Росздравнадзора по Бурятии провёл проверку в Петропавловской центральной районной больнице, что находится в Джидинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в больнице умер пятилетний мальчик. По одной из версий, трагедия произошла из-за того, что вовремя не был установлен диагноз.
- По итогам проверки в Петропавловской больнице были выявлены нарушения. Медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также составлен протокол об административном правонарушении, и материалы проверки были направлены в суд, - сообщил Территориальный орган Росздравнадзора по Бурятии.
Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру Бурятии, прокуратуру Джидинского района и в следственное управление Следственного комитета России по Бурятии. Возможно, подробности станут известны позже.
В Бурятии выявили нарушения в больнице, где умер пятилетний ребёнок
Происшествия, Фото:
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