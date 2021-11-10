В Бурятии выясняют обстоятельства смерти 5-летнего мальчика в больнице

Ранее в Telegram-канале Росздравнадзора была размещена информация о том, что медики Петропавловской центральной районной больницы не установили вовремя диагноз, ребёнок умер. Трагедия случилась в октябре.





Комиссия министерства здравоохранения Бурятии выясняет обстоятельства смерти пятилетнего ребёнка в Петропавловской центральной районной больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе министерства.- По факту смерти пятилетнего ребенка в ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» от острой хирургической патологии минздрав РБ сообщает: в настоящее время завершается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребёнка. После получения результатов будет осуществлена полная проверка ведения данного пациента комплексной комиссией минздрава Бурятии с привлечением экспертов ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России в рамках ведомственного контроля, - отметили в пресс-службе.10 ноября запланирован выезд в районное медучреждение специалистов из детской республиканской клинической больницы, республиканской клинической инфекционной больницы, Территориального центра медицины катастроф Бурятии и регионального минздрава - будет проведена комплексная проверка оказания медицинской помощи детям.