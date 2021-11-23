В нескольких сёлах Бурятии запасы угля сократились до критических

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ситуацию взял на контроль глава Бурятии



Тревожные новости пришли из Заиграевского района Бурятии. В трёх сёлах наблюдаются критические запасы угля, сообщается в группе «Заиграево-инфо» со ссылкой на минстрой республики.



Так, в селе Татарский Ключ запасов угля хватит на двое суток, а в Горхоне и Новой Бряни – на шесть.



Ситуацию с теплоснабжением в районе взял на личный контроль глава Бурятии Алексей Цыденов. Министру строительства республики поручено вести ежесуточный мониторинг ситуации и организовать процесс обеспечения необходимого запаса угля.

