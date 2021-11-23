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В нескольких сёлах Бурятии запасы угля сократились до критических

В нескольких сёлах Бурятии запасы угля сократились до критических
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ситуацию взял на контроль глава Бурятии

Тревожные новости пришли из Заиграевского района Бурятии. В трёх сёлах наблюдаются критические запасы угля, сообщается в группе «Заиграево-инфо» со ссылкой на минстрой республики.

Так, в селе Татарский Ключ запасов угля хватит на двое суток, а в Горхоне и Новой Бряни – на шесть.

Ситуацию с теплоснабжением в районе взял на личный контроль глава Бурятии Алексей Цыденов. Министру строительства республики поручено вести ежесуточный мониторинг ситуации и организовать процесс обеспечения необходимого запаса угля.
уголь теплоснабжение

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