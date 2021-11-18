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Супругам из Улан-Удэ ужесточили наказание за создание наркопритона

Супругам из Улан-Удэ ужесточили наказание за создание наркопритона
Происшествия,  Фото:из архива
С парой «рассчитывались» наркотиками

В сентябре 2021 года в Улан-Удэ осудили супружескую пару по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».

С сентября 2020-го по май 2021 года ранее судимые супруги разрешали знакомым наркоманам использовать специально оборудованное помещение своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков. За оказание этой услуги они безвозмездно получали наркотические средства.

Суд назначил мужу и жене наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы каждому в в исправительной колонии.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, указав о чрезмерной мягкости наказания.

Верховный суд республики усилил каждому наказание сроком до 2 лет 1 месяца лишения свободы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура суд наркотики

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