 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

В Иркутской области двое «чёрных лесорубов» сядут в колонию

В Иркутской области двое «чёрных лесорубов» сядут в колонию
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчины срубили несколько десятков сосен

В Иркутской области осуждены двое мужчин за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере, сообщили в областном ГУ МВД.

Мужчины в возрасте 28 и 48 лет в ноябре-декабре 2019 года недалеко от села Бельск Черемховского района при помощи бензопилы незаконно срубили 35 сосен.

Лесному фонду причинён ущерб в размере около 500 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимым 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ виновница ДТП расплатилась только после ареста машины
В Улан-Удэ виновница ДТП расплатилась только после ареста машины
Происшествия, 17.11.2021
Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу
В Улан-Удэ волонтёры нашли пропавшего ночью школьника
В Улан-Удэ волонтёры нашли пропавшего ночью школьника
Происшествия, 17.11.2021
13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»
В Улан-Удэ из-за снега зафиксирован всплеск ДТП
В Улан-Удэ из-за снега зафиксирован всплеск ДТП
Происшествия, 17.11.2021
Пешеходов просят не выбегать на скользкие дороги
В Улан-Удэ женщина без прав устроила ДТП с пострадавшими
В Улан-Удэ женщина без прав устроила ДТП с пострадавшими
Происшествия, 17.11.2021
Автоавария произошла на скользкой дороге
Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Иркутянка перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия, 17.11.2021
Потерпевшая взяла кредиты в трёх разных банках
В улан-удэнской сауне произошла драка
В улан-удэнской сауне произошла драка
Происшествия, 17.11.2021
Подрались посетитель сауны и таксист
В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
В Иркутской области четверо грабителей до смерти избили прохожего
Происшествия, 17.11.2021
Грабители напали на мужчину и девушку в лесополосе
В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
В Бурятии мошенник обещал автомобили по очень низкой цене
Происшествия, 17.11.2021
На крючок автомошенника попались улан-удэнцы
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
Улан-удэнец вступился за своего подчинённого и получил уголовное дело
Происшествия, 17.11.2021
Мужчина решил разобраться с недобросовестным агентством недвижимости

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^