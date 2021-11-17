Мужчины срубили несколько десятков сосен
В Иркутской области осуждены двое мужчин за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере, сообщили в областном ГУ МВД.
Мужчины в возрасте 28 и 48 лет в ноябре-декабре 2019 года недалеко от села Бельск Черемховского района при помощи бензопилы незаконно срубили 35 сосен.
Лесному фонду причинён ущерб в размере около 500 тысяч рублей.
Суд назначил подсудимым 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
В Иркутской области двое «чёрных лесорубов» сядут в колонию
Происшествия, Фото:
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