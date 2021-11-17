В Иркутской области двое «чёрных лесорубов» сядут в колонию

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчины срубили несколько десятков сосен



В Иркутской области осуждены двое мужчин за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере, сообщили в областном ГУ МВД.



Мужчины в возрасте 28 и 48 лет в ноябре-декабре 2019 года недалеко от села Бельск Черемховского района при помощи бензопилы незаконно срубили 35 сосен.



Лесному фонду причинён ущерб в размере около 500 тысяч рублей.



Суд назначил подсудимым 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

