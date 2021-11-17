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В Улан-Удэ из-за снега зафиксирован всплеск ДТП

В Улан-Удэ из-за снега зафиксирован всплеск ДТП
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Пешеходов просят не выбегать на скользкие дороги

За сегодняшнее утро в Улан-Удэ уже зарегистрировано 25 ДТП. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.

- Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов на сложные дорожные условия (снежный накат и гололедица). Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость движения, а пешеходам быть внимательными на проезжей части и не выбегать неожиданно на проезжую часть, - обратились автоинспекторы к улан-удэнцам.

Между тем в комитете городского хозяйства сообщили, что уборку снега будут вести в круглосуточном режиме.

С 22 часов вечера 16 ноября дороги, тротуары от снега начали чистить тракторами-щётками. Посыпка дорог в первую очередь идёт на перекрёстках, остановочных пунктах, подъёмах. По данным на 6 утра высыпано 700 тонн песка.

Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.

С утра уборщики территории расчищают все лестницы по городу.
ДТП снег

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