В Улан-Удэ уборка снега переходит в круглосуточный режим

Работа по уборке снега продолжается в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.







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За прошедшие сутки в Улан-Удэ выпало значительное количество осадков, снег шёл непрерывно 10 часов. Комбинат по благоустройству сразу же вышел расчищать и посыпать дороги. В первую очередь, с помощью установленных снегоотвалов спецтехника расчищала центральные магистрали, также на магистралях работают четыре грейдера.С 22 часов вечера 16 ноября дороги, тротуары от снега начали чистить тракторами-щётками. Посыпка дорог в первую очередь идёт на перекрёстках, остановочных пунктах, подъёмах. На 6 утра высыпано 700 тонн песка.Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.С утра уборщики территории расчищают все лестницы по городу, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей.