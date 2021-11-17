 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

В Улан-Удэ уборка снега переходит в круглосуточный режим

В Улан-Удэ уборка снега переходит в круглосуточный режим
Общество, 
На дороги высыпали 700 тонн песка

За прошедшие сутки в Улан-Удэ выпало значительное количество осадков, снег шёл непрерывно 10 часов. Комбинат по благоустройству сразу же вышел расчищать и посыпать дороги. В первую очередь, с помощью установленных снегоотвалов спецтехника расчищала центральные магистрали, также на магистралях работают четыре грейдера.

Работа по уборке снега продолжается в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.


С 22 часов вечера 16 ноября дороги, тротуары от снега начали чистить тракторами-щётками. Посыпка дорог в первую очередь идёт на перекрёстках, остановочных пунктах, подъёмах. На 6 утра высыпано 700 тонн песка.

Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.

С утра уборщики территории расчищают все лестницы по городу, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей.
уборка снега

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии чаще всего жалуются на шум в жилых домах
Жители Бурятии чаще всего жалуются на шум в жилых домах
Общество, 17.11.2021
С начала года была всего 21 жалоба на повышенный уровень шума 
В Бурятии выросло число разбоев
В Бурятии выросло число разбоев
Общество, 17.11.2021
Всего с начала года зарегистрировано более 17,5 тысяч преступлений 
В районе Бурятии не меняли аварийную дымовую трубу
В районе Бурятии не меняли аварийную дымовую трубу
Общество, 17.11.2021
После прокурорского вмешательства трубу заменили 
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Общество, 17.11.2021
Женщина «прописала» четверых граждан Узбекистана
Иркутскому бизнесмену не удалось подкупить полицейского
Иркутскому бизнесмену не удалось подкупить полицейского
Общество, 17.11.2021
В торговой точке предпринимателя выявили контрафакт 
В Бурятии сегодня холодная погода
В Бурятии сегодня холодная погода
Общество, 17.11.2021
Местами ожидаются сильные снегопады 
В Бурятии презентуют проект «Весь Батожабай»
В Бурятии презентуют проект «Весь Батожабай»
Общество, 16.11.2021
Онлайн-ресурс будет посвящён писателю Даширабдану Батожабаю
В регионах России напишут «Казачий диктант»
В регионах России напишут «Казачий диктант»
Общество, 16.11.2021
Акцию проведут с 3 по 5 декабря
Дети Улан-Батора и Иркутска приняли участие в конкурсе рисунков
Дети Улан-Батора и Иркутска приняли участие в конкурсе рисунков
Общество, 16.11.2021
Мероприятие было посвящено юбилею российско-монгольских дипломатических отношений
В Улан-Удэ отрылась выставка «Соавтор природа»
В Улан-Удэ отрылась выставка «Соавтор природа»
Общество, 16.11.2021
В экспозиции представлены работы дошкольников Бурятии
В Забайкалье конкурс народных инструментов проведут онлайн
В Забайкалье конкурс народных инструментов проведут онлайн
Общество, 16.11.2021
Международный конкурс имени Будашкина объединит музыкантов России и Белоруссии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^