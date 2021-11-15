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В Бурятии насмерть сбили мужчину

В Бурятии насмерть сбили мужчину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП случилось ночью

Сегодня ночью в Бичурском районе Бурятии погиб пешеход.

По предварительным данным, около двух часов ночи 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Набережной в селе Поселье, сбила 61-летнего пешехода.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщил «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня ночью в Кабанском районе Бурятии под колёсами «Мазды» погиб 45-летний пешеход. Мужчина шёл по проезжей части во встречном направлении.
ДТП смерть

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