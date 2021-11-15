Смертельное ДТП случилось ночью
Сегодня ночью в Бичурском районе Бурятии погиб пешеход.
По предварительным данным, около двух часов ночи 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Набережной в селе Поселье, сбила 61-летнего пешехода.
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщил «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня ночью в Кабанском районе Бурятии под колёсами «Мазды» погиб 45-летний пешеход. Мужчина шёл по проезжей части во встречном направлении.
В Бурятии насмерть сбили мужчину
Происшествия, Фото:
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