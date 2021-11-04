В ДТП на трассе «Байкал» в Бурятии погибла вся семья

Число жертв страшного ДТП выросло до трёх
Число жертв страшной автоаварии, которая произошла утром 4 ноября на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии, увеличилось до трёх. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в республиканском УГИБДД.
ДТП произошло утром на 261 км трассы «Байкал»
в районе Мишихи. Столкнулись «Тойота Королла» и «Хонда Фит». На месте аварии погибли двое пассажиров «Тойоты» - 51-летняя женщина и её девятилетняя дочь.
Водитель «Короллы» был доставлен в больницу. Там он скончался спустя два часа. В итоге в аварии погибла вся семья.
Также в больницу доставлены водитель и пассажир «Хонды».
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