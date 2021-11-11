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В Бурятии вынесли приговор убийце, спрятавшему труп в туалете

В Бурятии вынесли приговор убийце, спрятавшему труп в туалете
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Труп убийце помогал прятать его приятель

37-летний житель Заиграевского района Бурятии отправится в колонию строгого режима за убийство мужчины, труп которого он выбросил в яму уличного туалета.

Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла год назад, в ноябре 2020-го в садовом товариществе «Надежда-5». Во время застолья между двумя собутыльниками вспыхнула ссора. Один вновь припомнил второму давний конфликт, произошедший на почве ревности.

Ссора переросла в потасовку, в ходе которой мужчина схватил с тумбочки нож и нанёс им несколько ударов в грудную клетку, голову и плечо противника. 30-летний потерпевший скончался на месте.

После этого нападавший с хозяином дома положили труп в ковёр, отнесли его к туалету на улице и скинули в выгребную яму, забросав сверху различным мусором.

Останки убитого обнаружили лишь спустя два месяца.

Приговором суда мужчине с учётом имеющейся судимости назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство

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