Труп убийце помогал прятать его приятель
37-летний житель Заиграевского района Бурятии отправится в колонию строгого режима за убийство мужчины, труп которого он выбросил в яму уличного туалета.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла год назад, в ноябре 2020-го в садовом товариществе «Надежда-5». Во время застолья между двумя собутыльниками вспыхнула ссора. Один вновь припомнил второму давний конфликт, произошедший на почве ревности.
Ссора переросла в потасовку, в ходе которой мужчина схватил с тумбочки нож и нанёс им несколько ударов в грудную клетку, голову и плечо противника. 30-летний потерпевший скончался на месте.
После этого нападавший с хозяином дома положили труп в ковёр, отнесли его к туалету на улице и скинули в выгребную яму, забросав сверху различным мусором.
Останки убитого обнаружили лишь спустя два месяца.
Приговором суда мужчине с учётом имеющейся судимости назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В Бурятии вынесли приговор убийце, спрятавшему труп в туалете
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожилой пешеход был в тёмной одежде
С помощью смартфона подросток снял деньги со счёта
Мужчина сорвался с более чем 20-метровой высоты
Мошенничеством с дровами занимался студент
Крупный пожар произошёл ранним утром
После драки мужчина лишился денег и подвергся шантажу
Нападавшие знали, что на карте хранится неплохая сумма
Подозреваемого задержали росгвардейцы
«Сбитая» пешеход сумела выманить деньги у водителя
Смертельное ДТП произошло на «зебре»
Друзья не смогли вытащить провалившегося под лёд мужчину
Поиски осложняют торосы и шуга
Дорожные разборки произошли на Элеваторе
Ущерб от преступления превысил 160 миллионов рублей
Занято 80% ковидных коек