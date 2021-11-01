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Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей

Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ссора между отцом и сына едва не окончилась убийством

В мае 2021 года в Кяхтинском районе Бурятии поссорились отец и сын. Оба были пьяны, а ссора вспыхнула на бытовой ссоре, сообщили в Кяхтинском районном суде.

В ходе перебранки сын взял с кухонного стола нож и ударил в живот своему отцу.

Раненый в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу.

На суде вину подсудимый признал в полном объёме. Он был признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мужчина приговорён к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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