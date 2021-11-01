Ссора между отцом и сына едва не окончилась убийством
В мае 2021 года в Кяхтинском районе Бурятии поссорились отец и сын. Оба были пьяны, а ссора вспыхнула на бытовой ссоре, сообщили в Кяхтинском районном суде.
В ходе перебранки сын взял с кухонного стола нож и ударил в живот своему отцу.
Раненый в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу.
На суде вину подсудимый признал в полном объёме. Он был признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мужчина приговорён к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии едва не стал отцеубийцей
Происшествия, Фото:
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