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Инструктора альпинистских сборов доставили из Бурятии в Иркутск на вертолёте

Инструктора альпинистских сборов доставили из Бурятии в Иркутск на вертолёте
Происшествия,  Фото:БПСО
У спортсмена ухудшилось состояние

27 октября на реке Кынгарга Тункинского района Бурятии у одного из инструкторов, сопровождающих альпинистские сборы, ухудшилось состояние.

Информация в Байкальский поисково-спасательный отряд поступила накануне вечером, сегодня утром для эвакуации пострадавшего вертолёт МЧС России вылетел из Иркутска, группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда и врач подсели в посёлке Никола.

40-летнему спортсмену, жителю города Иркутск, на месте помощь оказывали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- Врачу БПСО пострадавший был передан предкоматозном гипергликемическом состоянии. Через час мужчина был передан врачам медицины катастроф в микрорайоне Солнечный города Иркутск в стабильно тяжёлом состоянии, - сообщили в БПСО. 

спасательная операция

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