Инструктора альпинистских сборов доставили из Бурятии в Иркутск на вертолёте





27 октября на реке Кынгарга Тункинского района Бурятии у одного из инструкторов, сопровождающих альпинистские сборы, ухудшилось состояние.Информация в Байкальский поисково-спасательный отряд поступила накануне вечером, сегодня утром для эвакуации пострадавшего вертолёт МЧС России вылетел из Иркутска, группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда и врач подсели в посёлке Никола.40-летнему спортсмену, жителю города Иркутск, на месте помощь оказывали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.- Врачу БПСО пострадавший был передан предкоматозном гипергликемическом состоянии. Через час мужчина был передан врачам медицины катастроф в микрорайоне Солнечный города Иркутск в стабильно тяжёлом состоянии, - сообщили в БПСО.