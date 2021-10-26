В Иркутской области в ДТП с фурой пострадал водитель легковушки

Мужчину с травмами госпитализировали



Вчера около 18:40 на 1599 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Кимильтей Зиминского района Иркутской области произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Тойота Камри» и грузовик «Мерседес-Бенц Актрос», которые двигались во встречном направлении.



В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и госпитализирован 31-летний водитель седана.



- По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

