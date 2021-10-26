Мужчину с травмами госпитализировали
Вчера около 18:40 на 1599 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Кимильтей Зиминского района Иркутской области произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль «Тойота Камри» и грузовик «Мерседес-Бенц Актрос», которые двигались во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и госпитализирован 31-летний водитель седана.
- По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП с фурой пострадал водитель легковушки
Происшествия, Фото:
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