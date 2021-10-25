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В Бурятии погиб водитель перевернувшейся «Тойоты»

В Бурятии погиб водитель перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пассажир иномарки госпитализирован в больницу

23 октября 1:25 в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

38-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Королла», следуя с стороны села Култук в направлении села Тунка на 117 км «Култук-Монды», предварительно, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги и его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 37-летний пассажир транспортного средства госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель от полученных травм скончались на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП.смерть

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