Пассажир иномарки госпитализирован в больницу
23 октября 1:25 в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
38-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Королла», следуя с стороны села Култук в направлении села Тунка на 117 км «Култук-Монды», предварительно, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги и его автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 37-летний пассажир транспортного средства госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель от полученных травм скончались на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии погиб водитель перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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