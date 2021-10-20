Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу
Вчера в Баунтовском районе Бурятии на автодороге «Романовка-Багдарин» в одном километре от села Багдарин, произошло ДТП.
32-летний водитель, не имеющий право управления транспортным средством, в состоянии опьянения управляя автомобилем BYD, совершил наезд на велосипедиста – 12-летнего мальчика.
В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста
Происшествия, Фото:
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