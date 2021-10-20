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В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста

В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу

Вчера в Баунтовском районе Бурятии на автодороге «Романовка-Багдарин» в одном километре от села Багдарин, произошло ДТП.

32-летний водитель, не имеющий право управления транспортным средством, в состоянии опьянения управляя автомобилем BYD, совершил наезд на велосипедиста – 12-летнего мальчика.

В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП

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