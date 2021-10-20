В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу



Вчера в Баунтовском районе Бурятии на автодороге «Романовка-Багдарин» в одном километре от села Багдарин, произошло ДТП.



32-летний водитель, не имеющий право управления транспортным средством, в состоянии опьянения управляя автомобилем BYD, совершил наезд на велосипедиста – 12-летнего мальчика.



В результате ДТП велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

