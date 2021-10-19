Горел двухэтажный жилой дом и пристроенные к нему котельная, гостевой дом
Накануне вечером на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании двухэтажного жилого дома по улице Гоголя в Улан-Удэ. Туда были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова.
На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены двухэтажный жилой дом, а также пристроенные к нему котельная и гостевой дом. Люди из строений эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
Около двух часов потребовалось для полной ликвидации очага на площади 300 квадратных метров.
- Сложность тушения заключалась в скрытом распространении горения внутри конструкций здания. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. На месте пожара работало 5 звеньев газодымозащитной службы, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, Фото:
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