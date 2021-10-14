На пожаре в Бурятии едва не пострадали мать с младенцем

Женщина успела эвакуироваться из горящей квартиры
13 октября в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. До приезда пожарных жительница квартиры самостоятельно эвакуировалась вместе с трёхмесячным ребёнком.
На момент прибытия пожарных горела кухня. Открытое горение ликвидировали за 17 минут. В результате пожара выгорела кухня, закопчены стены комнат. Уничтожения дома пожарные не допустили.
Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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