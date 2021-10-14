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14 октября

13 октября

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На пожаре в Бурятии едва не пострадали мать с младенцем

На пожаре в Бурятии едва не пострадали мать с младенцем
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина успела эвакуироваться из горящей квартиры

13 октября в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. До приезда пожарных жительница квартиры самостоятельно эвакуировалась вместе с трёхмесячным ребёнком.

На момент прибытия пожарных горела кухня. Открытое горение ликвидировали за 17 минут. В результате пожара выгорела кухня, закопчены стены комнат. Уничтожения дома пожарные не допустили.

Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар

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