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В Бурятии спасли запертую в квартире бабушку

В Бурятии спасли запертую в квартире бабушку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пожилая женщина нуждалась в помощи

Накануне днём от социального работника поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозерск в закрытой квартире находится пожилая женщина, нуждающаяся в помощи. На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Вместе с сотрудниками полиции они вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента. 81-летнюю женщину передали работникам скорой помощи, сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

спасательная операция

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