В Бурятии спасли запертую в квартире бабушку

Пожилая женщина нуждалась в помощи



Накануне днём от социального работника поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозерск в закрытой квартире находится пожилая женщина, нуждающаяся в помощи. На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Вместе с сотрудниками полиции они вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента. 81-летнюю женщину передали работникам скорой помощи, сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



