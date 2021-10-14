Пожилая женщина нуждалась в помощи
Накануне днём от социального работника поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозерск в закрытой квартире находится пожилая женщина, нуждающаяся в помощи. На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Вместе с сотрудниками полиции они вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента. 81-летнюю женщину передали работникам скорой помощи, сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии спасли запертую в квартире бабушку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 14.10.2021
Пожилая женщина нуждалась в помощи
Происшествия, 14.10.2021
Многие горожане опоздали на работу
Инцидент произошёл в День строителя
Огонь потушили за шесть минут
Пожар случился ночью
Пожар случился ночью
Мальчик попал под колёса по дороге в школу
В автобусе находились 11 жителей региона
Автоавария случилась сегодня утром
Трагический случай произошёл летом
Мужчина упал с крыши во время её ремонта
«Движение встало», - говорят очевидцы происшествия
Собака жалобно выла
Дворовый пёс сидел на цепи
В результате дорожных происшествий погибли 83 человека