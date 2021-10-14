Левый берег Улан-Удэ парализовала пробка













До семи часов утра на улице Дорожная столкнулись два автомобиля, из-за этого начала собираться пробка. Пока автомобилисты разъезжались, случилось ещё одна автоавария.Около 7:40 на мосту «Бегущая лань» произошло столкновение четырёх автомобилей – три «Рено» и «Тойота Хайс». В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в этой автоаварии обошлось без пострадавших.Горожане более полутора часов стояли в пробке. В Сети жители Левого берега ругались на водителей: «Резину вовремя меняйте. Почему из-за вас должны в пробке стоять?», «Клуб любителей летней резины открыт?», «Необычно долго стоим», «Чуть снег – так сразу пробки, чуть дождь – тоже пробки», «Пробка из-за всяких «Шумахеров», «Долго это ещё длится будет?».В комитете городского хозяйства уже успели отчитаться о том, что на дорогах работают пескоразбрасывающие машины комбината по благоустройству. На дороги спецмашины выехали в четыре часа утра.- С начала выпадения осадков подсыпано на дорогах свыше 80 тонн песчано-гравийной смеси для устранения зимней скользкости. Работают шесть пескоразбрасывающих машин в первую очередь на улицах, где дорог проходит общественный транспорт, - сообщили в пресс-службе комитета.На 8 часов утра просыпаны 100 микрорайоны (от 102 до 113 мкр), станция Дивизионная, микрорайон Аршан, улицы Дзержинского, Панорамная, микрорайон Забайкальский, Гвардейская, проспект 50 лет Октября, улицы Маяковского, Вакарина, Дарвина, Блинова, Комарова, Балдынова, Гарнаева, Жуковского, Дундича, Амагаева, Дзержинского, Комсомольская, Заовражная, Чертенкова.