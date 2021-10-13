После ДТП в центре Улан-Удэ в больницу доставили двух детей

Автоавария случилась сегодня утром
Сегодня утром около 8:30 на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля «Тойота».
- Двое несовершеннолетних пассажиров доставлены для осмотра в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По предварительной информации, девятилетний мальчик и пятилетняя девочка получили ушибы.
По словам очевидца предварительно известно, водитель автомобиля «Тойота Королла» поворачивал к Бурятскому деловому центу, не предоставив преимущество автомобилю «Тойота Спринтер Кариб», который двигался справа по главной дороге в правом ряду.
Иномарки получили серьёзные механические повреждения. Свидетель происшествия отметил, что оба автомобиля не транспортабельны.
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Автоавария случилась сегодня утром
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