После ДТП в центре Улан-Удэ в больницу доставили двух детей

























Сегодня утром около 8:30 на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля «Тойота».- Двое несовершеннолетних пассажиров доставлены для осмотра в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По предварительной информации, девятилетний мальчик и пятилетняя девочка получили ушибы.По словам очевидца предварительно известно, водитель автомобиля «Тойота Королла» поворачивал к Бурятскому деловому центу, не предоставив преимущество автомобилю «Тойота Спринтер Кариб», который двигался справа по главной дороге в правом ряду.Иномарки получили серьёзные механические повреждения. Свидетель происшествия отметил, что оба автомобиля не транспортабельны.