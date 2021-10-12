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В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу

В центре Улан-Удэ фура перегородила дорогу
Происшествия, 
«Движение встало», - говорят очевидцы происшествия

В центре Улан-Удэ, возле торгового центре «Форум», фура перегородила проезжую часть. Судя по всему, машина сворачивала со стороны площади Советов в направлении улицы Смолина. Автомобилю не хватило пространства для разворота, и проезжая часть оказалась заблокирована. Видео дорожного инцидента опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.

- Всё, встало движение у нас в сторону Арбата, - сказал очевидец происшествия.

 

В комментариях подписчики обсуждают действия водителя: «У нас в городе нет знаков для иногородних. Куда ехать и как объехать. В других городах нет такого, и есть объездные дороги», «Молодой, не местный, наверное», «Заблудился», «Бедолага. То на подъёме встанут – не знаю куда ехать, то тут застрянут…».

Подобный инцидент был в 2017 году. Возле торгового центра «Еврозона» фура перегородила дорогу в направлении улицы Бабушкина. Из-за происшествия образовалась большая пробка. 
дорога

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