В Бурятии на Селенге погиб мужчина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Другу погибшего мужчины удалось спастись



12 октября в ГУ МЧС по Бурятии поступило сообщение, что на Селенге в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района погиб человек.



Предварительно известно, что двое мужчин, находясь в лодке «Казанка», в результате резкого маневрирования выпали из лодки. До берега доплыл только один. Спасшийся пояснил, что вместе с другом они решили испытать ходовые качества лодки, которая была куплена накануне.



- Для уточнения обстоятельств происшествия на место выехали сотрудники Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Главного управления МЧС России по республике, - сообщили в Главном управлении.





