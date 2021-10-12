Другу погибшего мужчины удалось спастись
12 октября в ГУ МЧС по Бурятии поступило сообщение, что на Селенге в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района погиб человек.
Предварительно известно, что двое мужчин, находясь в лодке «Казанка», в результате резкого маневрирования выпали из лодки. До берега доплыл только один. Спасшийся пояснил, что вместе с другом они решили испытать ходовые качества лодки, которая была куплена накануне.
- Для уточнения обстоятельств происшествия на место выехали сотрудники Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Главного управления МЧС России по республике, - сообщили в Главном управлении.
В Бурятии на Селенге погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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