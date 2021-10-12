Мужчина и девочка упали за борт при резком повороте судна
40-летний житель Улан-Удэ обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, в июле в дневное время обвиняемый, не имея права на управление маломерными судами, на моторной лодке «Казанка-М» с двумя пассажирами на борту, в их числе была 10-летняя девочка, переправлялся через протоку реки Селенга в Прибайкальском районе Бурятии.
В пути следования мужчина резко повернул руль для изменения курса маломерного судна и ускорил его движение, из-за этого лодка опрокинулась. В результате происшествия пассажиры упали за борт и утонули.
- Предварительное расследование по уголовному делу проведено Восточно-Байкальским СО на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В настоящее время уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Бурятии для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе.
Улан-удэнец предстанет перед судом за гибель двух пассажиров лодки
Происшествия, Фото:
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