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В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры

В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Инцидент произошёл на пятом этаже многоквартирного дома

Вечером 8 октября в городе Тайшет Иркутской области взорвался водонагреватель в квартире на пятом этаже.

По официальным данным МЧС, «повреждены стены ванной, межкомнатная стена и три оконных проёма». На фотографиях с места видно, насколько серьёзны последствия инцидента для владельца квартиры.




Сам хозяин жилья находился в момент ЧП дома. Он не пострадал.

- Погибших, травмированных нет. Эвакуация не проводилась. Проведён осмотр квартиры, повреждений несущих стен нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На месте инцидента работали 17 человек и пять единиц техники. Жители Иркутска, комментируя произошедшее в соцсетях, делятся, что обзавелись новой фобией.



МЧС

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