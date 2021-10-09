В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры





















Вечером 8 октября в городе Тайшет Иркутской области взорвался водонагреватель в квартире на пятом этаже.По официальным данным МЧС, «повреждены стены ванной, межкомнатная стена и три оконных проёма». На фотографиях с места видно, насколько серьёзны последствия инцидента для владельца квартиры.Сам хозяин жилья находился в момент ЧП дома. Он не пострадал.- Погибших, травмированных нет. Эвакуация не проводилась. Проведён осмотр квартиры, повреждений несущих стен нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.На месте инцидента работали 17 человек и пять единиц техники. Жители Иркутска, комментируя произошедшее в соцсетях, делятся, что обзавелись новой фобией.