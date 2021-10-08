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В Бурятии лихач пронёсся со скоростью 193 км/ч под камерой

В Бурятии лихач пронёсся со скоростью 193 км/ч под камерой
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сильно разогнался водитель «Фольксваген Туарег»

В этом году максимальная скорость, зафиксированная камерами фиксации нарушений в Бурятии, была выявлена 14 июля. Это произошло на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».

Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» ехал со скоростью 193 км/ч на участке дороги с разрешенной скоростью в 90 км/ч.

- Нарушителю направлено постановление по ч. 7 ст. 12.9 КРФ об АП, штрафная санкция по которой составляет пять тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

Всего за девять месяцев текущего года Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД МВД по Бурятии возбудил более 342 тысяч дел об административных правонарушениях. Нарушители оплатили штрафы на сумму 182 млн рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено свыше 61 тысячи постановлений.

Основная масса нарушений ПДД регистрируется стационарными комплексами ЦАФАП (322 480). При этом более 50% от общего количества нарушений фиксируется в Улан-Удэ (180 734).

В этом году произведена передислокация 15 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также до конца года планируется введение в эксплуатацию девяти новых камер.

С перечнем установленных камер и типах фиксируемых нарушений можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции в специальном сервисе «Комплексы фотовидеофиксации нарушений».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии водитель «Тойоты Целика» и вовсе разогнался до скорости в 210 км/ч (при разрешённой в 90 км/ч) под камерой фиксации нарушений.


ГИБДД автомобили

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