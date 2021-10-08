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Житель Бурятии собирал коноплю на заднем дворе

Житель Бурятии собирал коноплю на заднем дворе
Происшествия, 
Мужчина хранил коноплю в мешках дома и под летним навесом

Днём 5 октября в Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 67-местного жителя. Полицейские на кухне мужчины обнаружили чашку с гашишным маслом, изготовленного, по словам сельчанина, для собственного употребления. Вес наркотика составил более 3,5 граммов, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Кроме того, из дома изъяты два таза с выложенной для просушки коноплёй и несколько пакетов с наркотиками. Ещё один пакет обнаружен и под летним навесом. Общая масса марихуаны составила 1,7 килограммов.

У мужчины предварительно установлен факт потребления наркотика.

По его словам, коноплю он собрал на своём заднем дворе, где она свободно произрастает.

В адрес собственника участка вынесено предписание об уничтожении очага произрастания дикой конопли.

Задержанный ранее уже дважды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Аналогичное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска в Прибайкальском районе. Из надворной постройки 20-летнего местного жителя полицейские изъяли мешок с марихуаной весом более килограмма, а также предметы, используемые при изготовлении наркотиков каннабисной группы. Ранее он не судим.

Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса.
конопля наркотики

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